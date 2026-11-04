Единое пособие начнут назначать с учетом оборотов по счетам

С 1 апреля 2027 года при назначении единого пособия на детей начнут учитывать обороты по банковским счетам семьи. Соответствующие изменения вынесли на общественное обсуждение.

Согласно проекту новых правил, с января по март 2027 года информацию об оборотах по счетам будут использовать только для аналитики. Уже с 1 апреля эти данные начнут влиять на решение о назначении выплаты.

Пособие сохранят, если общий объем поступлений на счета семьи не превышает ее совокупный доход более чем в два раза. При оценке не будут учитывать переводы между членами семьи, кредитные средства, налоговые вычеты и подтвержденные доходы от продажи имущества.

Получать сведения планируют автоматически через межведомственное взаимодействие с банками. Если кредитная организация не передаст данные вовремя, заявитель сможет предоставить их самостоятельно.

Кроме того, с 1 января 2027 года для получения единого пособия введут минимальный порог заработка — не менее 10 МРОТ в год. Требование не затронет тех, у кого есть уважительные причины отсутствия дохода, включая уход за детьми, инвалидность, болезнь или официальную безработицу.