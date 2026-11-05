Самозанятым фермерам могут разрешить продажу маркированной продукции

С такой инициативой выступили в Госдуме, чтобы помочь малым хозяйствам выйти на официальный рынок.

Фермеры в статусе плательщиков налога на профессиональный доход должны иметь возможность реализовывать продукцию с обязательной маркировкой, заявил председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

По его словам, малые хозяйства нуждаются в понятных инструментах для масштабирования бизнеса, тогда как сбыт по частным каналам ограничивает их развитие.

«Давайте разрешим фермерам продавать маркированную продукцию в статусе самозанятых, тогда многочисленные фермерские хозяйства в стране смогут работать официально и завалят прилавки доступной и высококачественной продовольственной продукцией», — подчеркнул депутат.

Производители готовы подтверждать качество и безопасность продовольствия, однако расходы на интеграцию с «Честным знаком» достигают 1 млн рублей в год. Кроме того, действующие правила позволяют торговать маркированными товарами только ИП и компаниям, что закрывает легальный рынок для самозанятых аграриев.