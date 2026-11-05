Мошенники выманивают коды под предлогом досрочной выплаты пенсий из-за праздника

Злоумышленники звонят пенсионерам под видом сотрудников Соцфонда или банков и требуют подтвердить перенос начислений кодом из СМС.

Аферисты начали обзванивать получателей выплат в связи с изменением графика зачислений ко Дню народного единства, сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Злоумышленники заявляют, что перевод средств необходимо срочно подтвердить, иначе начисление задержится. Под этим предлогом они убеждают жертву назвать проверочный код или совершить операции в банковском приложении.

«Праздничный перерасчет и досрочное перечисление выплат происходят автоматически и не требуют звонков или подтверждений. Сотрудники Соцфонда и банков никогда не просят граждан диктовать проверочные коды для якобы успешного зачисления пенсии», — пояснили эксперты «Мошеловки».

Пенсии, которые по графику приходятся на праздничный день 4 ноября, перечислят раньше — 3 ноября. Досрочная выплата перед праздником затронет более 6 млн человек, сообщил председатель Социального фонда Сергей Чирков. Перенос графика распространяется на все виды пенсионных начислений: страховые, социальные, накопительные, а также пенсии по старости и по инвалидности.