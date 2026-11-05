Псковскую область хотят включить в эксперимент по гостевым домам

Владельцы гостевых домов в Псковской области могут войти в проект по легализации туристического жилья. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму Законодательное собрание региона.

Псковская область может присоединиться к эксперименту по предоставлению услуг гостевых домов, следует из законопроекта в электронной базе Государственной Думы. В регионе сейчас работают 87 таких объектов. Единые требования позволят легализовать рынок, а также контролировать безопасность туристов и качество сервиса.

Включение в проект обяжет владельцев жилья ежегодно передавать данные о своей деятельности в Росстат. Региональные власти рассчитывают за счет этого получить точную статистику о турпотоке, поскольку сейчас многие объекты не попадают в общий учет коллективных средств размещения.

Применять новые правила в Псковской области предлагают с 1 августа 2027 года. Переходный период позволит собственникам подготовиться к обязательной регистрации в едином реестре классифицированных средств размещения.

Закон о проведении эксперимента по оказанию услуг в частных домах приняли 7 июня 2025 года. С 1 сентября 2026 года специальный правовой режим уже действует в 21 регионе России и на федеральной территории «Сириус».