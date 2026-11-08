Мошенники крадут аккаунты маркетплейсов с привязанными картами под видом бонусов к распродаже 11.11

Злоумышленники запустили массовую фишинговую рассылку с обещанием начислить баллы за авторизацию по ссылке из письма. Схема позволяет перехватывать учетные записи пользователей и оплачивать заказы с их банковских карт.

Фишинговые письма от имени крупной торговой площадки начали массово поступать пользователям перед ноябрьской распродажей, сообщили в Роскачестве. В сообщениях адресатам обещают начислить 1000 бонусных баллов. Для получения бонуса человеку предлагают перейти по ссылке и подтвердить учетную запись.

Форма авторизации перенаправляет пользователя на поддельный ресурс, где злоумышленники перехватывают логин и пароль. Получив доступ к личному кабинету, мошенники используют привязанные платежные карты и оформляют заказы за чужой счет. За один день автоматической рассылки такой схемы доход преступников может достигать сотен тысяч рублей.

«Если вам обещают бонусы, скидки или подарки за переход по ссылке и ввод учетных данных, остановитесь. Настоящий маркетплейс не просит подтверждать аккаунт через письмо. Зайдите в приложение или на сайт самостоятельно, проверьте наличие акции в личном кабинете и только там вводите данные», — предупредил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Определить вредоносное письмо можно по ряду признаков. В ведомстве уточнили, что поддельные рассылки чаще всего содержат обезличенное обращение к клиенту, грамматические ошибки в тексте и отправляются с подозрительных адресов.