В России впервые снизилось число банкротств физлиц — Федресурс

В третьем квартале 2026 года на 4,5% снизилось число конкурсных производств, открытых в отношении компаний, сообщил Федресурс, и составило 1818. Число наблюдений при этом выросло на 2,3%.

Так, количество конкурсных производств в январе–сентябре 2026 года (5 364) было на 31,7% меньше среднего показателя за аналогичные периоды 2012–2025 годов – (7 850).

Меньше, чем в текущем периоде, суды ввели процедур только в январе-сентябре 2025 года (4 736) и в январе-сентябре 2023 года (5 067), максимальное количество конкурсных производств было за 9 месяцев 2015 года (9 705).

«Если оценивать квартальную динамику числа банкротств год к году, волатильность этого показателя традиционно высока. При этом на всем периоде сбора статистики текущие значения все еще остаются исторически низкими», — отметил руководитель Федресурса Алексей Юхнин.

За первые 9 месяцев 2026 года суды ввели 49 процедур внешнего управления и финансового оздоровления. Это составило 0,9% от общего числа (без учета наблюдения) против 39 процедур (0,8%) в таком же периоде 2025 года.

Также в третьем квартале 2026 года впервые в истории банкротства граждан число новых процедур снизилось к такому же периоду прошлого года – на 13,1%, до 125 131.

С момента появления института банкротства физлиц количество новых процедур увеличивалось год от года, в 2025 году прирастая примерно на треть к 2024 году.

С начала 2026 года наметилось замедление темпов роста до 13,6% в первом квартале, затем 0,9% во втором квартале, а в третьем квартале динамика впервые стала отрицательной, подчеркнули в Федресурсе.

В целом за 9 месяцев 2026 года снижение числа новых банкротств физлиц составило 0,3% к аналогичному периоду 2025 года (до 402 547).

Но реструктуризация в процедурах банкротства граждан применяется все чаще. Количество планов реструктуризации долгов, утвержденных судами, в январе-сентябре текущего года выросло в 2,4 раза относительно аналогичного периода 2025-го – до 4 660. Доля таких планов в общем объеме процедур невелика, но выросла до 1,1% с 0,5%.

Темпы роста числа внесудебных процедур банкротства граждан замедлились: за рассматриваемый квартал прирост составил 2,4% (до 17 192), а за девять месяцев 2026 года – 6,7% (до 51 443) к таким же периодам прошлого года.

Суды и кредиторы стали более активно поощрять реструктуризацию. Хотя доля введенных планов все еще мала, вместе с остановкой роста числа банкротств, увеличение их числа - позитивный сигнал, добавил Юхнин.