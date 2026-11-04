ИП на УСН превысил лимит в 20 млн рублей: можно ли со следующего месяца уйти на АУСН

Перейти на спецрежим можно со следующего календарного месяца, уведомив налоговую о переходе и об отказе от УСН не позднее последнего числа предыдущего месяца.

ИП на УСН 15% в октябре превысил лимит в 20 млн. Можно ли с ноября перейти на АУСН, спросили в чате ФНС.

Согласно ч. 1.1 ст. 4 Федерального закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ, организации и ИП на УСН вправе перейти на специальный налоговый режим со следующего календарного месяца, уведомив налоговый орган о переходе и об отказе от УСН не позднее последнего числа месяца, предшествующего месяцу, начиная с которого они переходят на АУСН, через личный кабинет налогоплательщика или уполномоченный банк, ответили налоговики.

При этом нужно соблюдать лимит в 60 млн рублей (п. 23 ч. 2 ст. 3 закона № 17-ФЗ).