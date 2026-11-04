Сменить номер телефона в «Моем налоге» просто так не получится: ФНС назвала единственный способ
Чтобы поменять номер телефона, самозанятому придется заново пройти регистрацию.
Налоговики уточнили, как можно поменять номер телефона самозанятому – это не получается сделать ни через приложение, ни через сайт.
Сейчас смена номера телефона доступна только через повторную регистрацию, ответили в чате ФНС.
«Вы можете пройти процесс регистрации повторно с использованием паспорта. В ходе регистрации Вам будет предложено указать и подтвердить новый номер телефона. Для этого нужно выйти из профиля (“Прочее” — “Выйти из профиля”), затем пройти по ссылке “Стать самозанятым” — Регистрация по паспорту РФ», — сказано в ответе.
Предварительно сниматься с учета не нужно.
Все тонкости базового бухучета, налогообложения и работы в программах автоматизации мы разбираем на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы научитесь с нуля вести учет ЕНС, НДС 22% и НДФЛ, настраивать 1С:Бухгалтерию и 1С:ЗУП, работать с Excel и подключать нейросети для сокращения рутины.После обучения вы получите официальный диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов с занесением в госреестр ФИС ФРДО. Инвестируйте в уверенный старт в профессии, пока цена не выросла.