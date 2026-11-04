Сменить номер телефона в «Моем налоге» просто так не получится: ФНС назвала единственный способ

Налоговики уточнили, как можно поменять номер телефона самозанятому – это не получается сделать ни через приложение, ни через сайт.

Сейчас смена номера телефона доступна только через повторную регистрацию, ответили в чате ФНС.

«Вы можете пройти процесс регистрации повторно с использованием паспорта. В ходе регистрации Вам будет предложено указать и подтвердить новый номер телефона. Для этого нужно выйти из профиля (“Прочее” — “Выйти из профиля”), затем пройти по ссылке “Стать самозанятым” — Регистрация по паспорту РФ», — сказано в ответе.

Предварительно сниматься с учета не нужно.