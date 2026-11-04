Одновременная подача заявок на кредит в несколько банков снижает шансы на одобрение

Массовое обращение за займами за короткий промежуток времени ухудшает кредитную историю и приводит к отказам. Финансовые организации расценивают частые запросы как признак высокой ненадежности клиента.

Количество обращений за кредитами напрямую влияет на оценку платежеспособности заемщика, сообщили эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества.

Каждый банк проверяет клиента через Бюро кредитных историй. Если за короткий срок в БКИ поступает много запросов, кредитные организации видят в этом повышенный финансовый риск и чаще отказывают в выдаче средств.

«Сегодня банки используют автоматизированные системы проверки данных о заемщике, поэтому большое количество заявок в короткие сроки снижает скоринговый балл (кредитный рейтинг) клиента. Кроме того, отказы снижают шансы на получение кредита даже в тех банках, где изначально были хорошие перспективы», — объяснили в ведомстве.

Для сохранения кредитного рейтинга эксперты рекомендуют направлять первые заявки в крупные банки с надежной репутацией. При получении отказа между повторными обращениями за деньгами следует выдерживать паузу не менее двух недель.