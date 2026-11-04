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Займы и кредиты
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Одновременная подача заявок на кредит в несколько банков снижает шансы на одобрение

Массовое обращение за займами за короткий промежуток времени ухудшает кредитную историю и приводит к отказам. Финансовые организации расценивают частые запросы как признак высокой ненадежности клиента.

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Количество обращений за кредитами напрямую влияет на оценку платежеспособности заемщика, сообщили эксперты Центра финансовой экспертизы Роскачества.

Каждый банк проверяет клиента через Бюро кредитных историй. Если за короткий срок в БКИ поступает много запросов, кредитные организации видят в этом повышенный финансовый риск и чаще отказывают в выдаче средств.

«Сегодня банки используют автоматизированные системы проверки данных о заемщике, поэтому большое количество заявок в короткие сроки снижает скоринговый балл (кредитный рейтинг) клиента. Кроме того, отказы снижают шансы на получение кредита даже в тех банках, где изначально были хорошие перспективы», — объяснили в ведомстве.

Для сохранения кредитного рейтинга эксперты рекомендуют направлять первые заявки в крупные банки с надежной репутацией. При получении отказа между повторными обращениями за деньгами следует выдерживать паузу не менее двух недель.

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