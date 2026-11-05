ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро на 5 ноября 2026

Официальный курс доллара вырос почти на 70 копеек, а курс евро поднялся более чем на 1,1 рубля. Банк России обновил котировки основных иностранных валют.

5 ноября 2026 года доллар подорожал на 69,65 копейки до 81,6699 рубля, следует из данных Центрального банка. Одновременно евро прибавило 113,75 копейки, после чего официальный курс достиг 91,601 рубля.

На биржевых торгах китайская валюта также показала положительную динамику. Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов «завтра» на Московской бирже увеличился на 1,67 копейки и составил 12,1883 рубля при общем объеме торгов свыше 185,25 млрд рублей.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 5 ноября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 81,6699 рубля Евро 91,6010 рубля Юань 12,1816 рубля

Регулятор также пересмотрел учетные цены на драгоценные металлы. Золото выросло в цене на 197,91 рубля до 10 385,48 рубля за грамм, серебро подорожало до 131,62 рубля, платина — до 3 789,87 рубля, а палладий — до 2 555,64 рубля за грамм.