Налогоплательщики смогут лично отстаивать позицию на заседаниях по досудебным спорам

Минфин предлагает разрешить бизнесу и гражданам участвовать в рассмотрении жалоб на решения налоговых органов очно или по видеосвязи.

Бизнес и физлица смогут присутствовать на заседаниях при досудебном обжаловании доначислений и штрафов лично или дистанционно, следует из законопроекта Минфина. Сейчас налогоплательщики могут лично участвовать в рассмотрении жалоб лишь в исключительных случаях, а процедура проходит преимущественно в закрытом письменном виде.

Поправки сохраняют двухуровневую систему досудебного обжалования, но обращение в центральный аппарат ФНС после отказа регионального управления станет факультативным: заявитель сможет сразу пойти в суд.

Сложные налоговые споры по новым правилам будут разбирать комиссии минимум из трех инспекторов, а по просьбе заявителя к процедуре разрешат привлекать медиатора. Кроме того, по итогам заседаний инспекторы будут вести протокол, а часть жалобы позволят выделять в отдельное производство. В Минфине уточнили, что реализация проекта пройдет в пределах текущей штатной численности ведомства и не потребует создания новых подразделений.

«Сейчас публикуются только избранные решения по жалобам, а законопроект обязывает выкладывать все, причем целиком. Тогда будет видно, где одно управление снимает доначисление, а соседнее по тем же фактам оставляет его в силе», — отметил управляющий партнер консалтингового агентства Rodionoff Group Иван Родионов.

Одновременно с расширением прав заявителей законопроект сокращает срок подачи первичной жалобы в вышестоящий орган: вместо одного года на оспаривание требований налогоплательщикам отведут три месяца. В случае окончательного отказа обращение в суд по-прежнему останется доступным.