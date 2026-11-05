Социальные вклады могут сохранить только в системно значимых банках

Малоимущие граждане с доходами ниже прожиточного минимума получили возможность разместить на специальном социальном банковском вкладе до 50 тыс. рублей. Ставка по такому депозиту будет равна максимальной доходности годовых розничных программ конкретного банка.

Национальный совет финансового рынка (НСФР) написал главе финансового комитета Госдумы Анатолию Аксакову письмо с просьбой отложить вступление в силу требования к банкам открывать социальные счета и социальные вклады.

Предлагается для банков с универсальной лицензией отложить его до января 2028 года, а для банков с базовой лицензией — до января 2031 года, пишет «Коммерсант».

Сейчас требование должно вступить в силу 1 января 2027 года для всех банков, кроме системно значимых кредитных организаций, коотрые предоставляют такие услуги с 1 июля 2025 года.

Согласно опросу НСФР, 38% опрошенных банков не успевают запустить процесс внедрения социальных банковских продуктов до конца 2026 года. Причем 100% ответивших банков с базовой лицензией говорят об отсутствии объективной целесообразности внедрения ими социальных банковских продуктов.

Социальный вклад можно открыть на один год при наличии подтвержденного статуса получателя социальной поддержки. Если уровень дохода клиента за это время не вырастет и основания для соцподдержки сохранятся, договор продлят еще на один год. Одно физлицо вправе оформить только один подобный счет, а лимит средств на нем ограничен суммой 50 тыс. рублей.

Потенциальная аудитория инструмента составляет около 10 млн человек. По данным Росстата, во втором квартале 2026 года граница бедности составила 17,8 тыс. рублей, а за этой чертой находилось 7% населения страны.