Застройщиков обяжут проектировать дома минимум под трех независимых интернет-провайдеров

Минцифры подготовило проект поправок, по которому новостройки нельзя будет ввести в эксплуатацию без сетевой инфраструктуры сразу для трех операторов связи. Новые требования коснутся проектов, подготовленных после марта 2028 года.

Девелоперы должны будут закладывать в проекты многоквартирных домов инженерную инфраструктуру минимум для трех не связанных между собой операторов связи, следует из поправок в Градостроительный кодекс и закон о связи. Проверять готовность сетей планируют на этапе ввода здания в эксплуатацию. Без выполнения этого норматива застройщик не сможет получить разрешение на ввод объекта.

Законопроект также вводит прямой запрет на аффилированность провайдеров с застройщиком, управляющей организацией или между собой. Сейчас девелоперы чаще всего создают условия только под одного оператора, из-за чего жильцы и управляющие компании сталкиваются с монополией, а сторонние провайдеры вынуждены вести затяжные споры за доступ в дом.

В уже построенных зданиях коммуникационные шахты зачастую не рассчитаны на прокладку дополнительных кабелей, отмечает директор по сервису управляющей компании «Группа К+» Елена Семенихина. По ее словам, на практике провайдер требует законного доступа в дом, однако разместить новое оборудование без нарушения технических регламентов оказывается невозможно.

В случае принятия инициативы новые правила заработают с марта 2028 года. С учетом стандартных сроков проектирования и строительства многоквартирных домов изменения дойдут до новоселов ориентировочно в 2030-2031 годах.