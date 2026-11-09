Развитие искусственного интеллекта грозит массовым сокращением офисных сотрудников

Стремительное внедрение искусственного интеллекта может оставить без работы миллионы специалистов. В первую очередь автоматизация угрожает менеджерам среднего звена и сотрудникам с рутинными задачами.

Появление нового класса людей, для которых больше не будет работы, прогнозируют западные медиа со ссылкой на представителей Кремниевой долины.

Под наибольшим ударом оказываются офисные специалисты, маркетологи, кадровики, переводчики, аналитики и часть ИТ-специалистов. Технологии берут на себя рутинную обработку информации, координацию и составление отчетов, лишая функций средний менеджмент.

«По мнению некоторых представителей Кремниевой долины, вскоре к этой незавидной категории будет относиться значительная часть человечества. Стремительное развитие ИИ создает новый люмпен-пролетариат», — заявил обозреватель журнала The New Yorker Кайл Чайка.

В России признаков появления постоянного низшего класса пока нет, однако конкуренция за рабочие места усиливается, отметил заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков. По итогам трех кварталов 2026 года число активных вакансий упало на 37%, а объем резюме вырос более чем в два раза. Сильнее всего рискуют сотрудники, занятые типовым переводом, базовой аналитикой, первичным отбором кандидатов, простой поддержкой клиентов и оформлением документов.

При этом аналитики Gartner и hh.ru отмечают, что полная ликвидация интеллектуального труда маловероятна. Роль руководителей сместится от административного контроля к развитию команд, а профессии врачей и учителей технологии заменить пока не способны. Риски для представителей рабочих специальностей сейчас связаны преимущественно с внедрением промышленной робототехники, а не текстовых алгоритмов.