Стало известно, сколько россиян используют искуственный интеллект

Чаще всего с технологией взаимодействуют молодые работники, которые при этом чаще испытывают профессиональную неуверенность из-за ее внедрения.

Генеративный искусственный интеллект на работе применяют 65% жителей российских городов-миллионников, выяснили аналитики MWS AI (входит в МТС Web Services) и философского клуба Quercu. В исследовании приняли участие более 1100 работающих специалистов.

Ежедневно используют нейросети для рабочих задач 11% опрошенных, причем среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет эта доля достигает 19%.

«Доля россиян, использующих генеративный искусственный интеллект на работе, выросла за год на 20% и достигла 65% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. При этом только 11% респондентов заявили, что используют его каждый день», — указано в отчете по итогам опроса.

Использование технологий вызывает у части сотрудников психологический дискомфорт. Неловкость за результаты труда, существенную часть которого выполнил ИИ, испытывают 14% специалистов в возрасте от 18 до 29 лет при среднем показателе по выборке в 5%. В группе старше 50 лет эти значения близки к нулю.

Сомнения в собственной профессиональной ценности из-за применения ИИ регулярно появляются у 18% молодых работников, тогда как в среднем этот показатель составляет 7%, а среди сотрудников от 60 до 69 лет — всего 2%.

Также исследователи зафиксировали гендерную разницу: мужчины реже женщин переживают по поводу профессиональной ценности и неловкости за выполненные с помощью нейросетей задачи.