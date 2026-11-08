Налоговая уточнила, как приостановить списание налогового долга со счетов участника СВО

Банки приостановят налоговые взыскания со счетов участников СВО по их заявлению.

Взыскание налоговой задолженности со счетов участников СВО и их родственников приостанавливают банки, напомнила налоговая служба. Такой порядок установлен Федеральным законом от 29 декабря 2022 года № 603-ФЗ, а также нормами НК и закона об исполнительном производстве, напомнили налоговики.

Для защиты денег от списания военнослужащему или члену его семьи нужно получить справку об участии в СВО и подать письменное заявление в банк, где открыт расчетный счет. В обращении требуется сослаться на статью 7 закона № 603-ФЗ.

После проверки документов кредитная организация обязана приостановить исполнение поручений налоговиков на списание долга и снять ограничения по операциям на счетах клиента.