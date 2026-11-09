Средства на накопительных счетах в российских банках превысят 11 трлн рублей — это 90% всего прироста банковских средств

Остатки на накопительных счетах физлиц к концу года достигнут рекордных значений и станут основой сбережений.

Объем средств на накопительных счетах в российских банках к концу года превысит 11 трлн рублей, следует из сообщения ВТБ.

По оценке аналитиков банка, за первые три квартала этот сегмент обеспечил более 90% общего притока денег физлиц в банковскую систему. Портфель накопительных счетов самого ВТБ к октябрю превысил 2 трлн рублей, увеличившись за месяц более чем на 100 млрд рублей.

Популярность инструмента связана с гибкостью управления ликвидностью при сохранении процентного дохода.

«В конце года ожидаем дальнейшего прироста за счет перетока средств из срочных вкладов и текущих счетов: клиенты все чаще разделяют сбережения на долгосрочную и ликвидную части. По нашей оценке, в ноябре-декабре рынок увеличится более чем на 600 млрд рублей, что вдвое больше динамики в конце прошлого года», — отметил заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

Совокупный объем всех привлеченных средств физлиц в российских банках по итогам года достигнет 71 трлн рублей. В ноябре и декабре динамика притока на накопительные счета продолжит расти опережающими темпами по сравнению с прошлым годом.