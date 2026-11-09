Минтруд меняет форму выписки из лицевого счета в СФР с 1 января 2027 года

В выписку о состоянии лицевого счета добавят данные для расчета больничных и декретных.

Форма сведений о состоянии индивидуального лицевого счета будет скорректирована, следует из приказа Минтруда России от 17.08.2026 № 357н. В обновленную выписку включили дополнительные поля для отражения страхового стажа, необходимого при назначении пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам.

Кроме того, документ дополнили графами для взносов на случай временной нетрудоспособности и материнства, начисленных за предшествующий год.

Эти сведения напрямую влияют на расчет выплат работникам при болезни или уходе в декретный отпуск. Больничное пособие перечисляют в размере 100% среднего заработка при страховом стаже от 8 лет. Если стаж составляет от 5 до 8 лет, сотруднику положено 80% заработка, а при стаже менее 5 лет выплачивают 60%.

Новая форма будет применяться с 1 января 2027 года.