Назвали самые дорогие направления для новогоднего отдыха в России

Сутки в отелях Белокурихи стоят в среднем 26 000 рублей, а в Териберке — 24 000 рублей, выяснили аналитики платформы Bronevik.com.

В пятерку самых дорогих направлений также вошли Эстосадок (19 000 рублей за ночь), Красная Поляна (18 300 рублей) и Шерегеш (17 400 рублей). Высокие цены в этих локациях связаны с коротким периодом пикового спроса на горнолыжный, оздоровительный отдых и поездки к природным достопримечательностям.

«Самые высокие цены на туристическое жилье в новогодние праздники сейчас фиксируются в Белокурихе — в среднем 26 000 рублей за ночь, Териберке — 24 000 рублей, Эстосадке — 19 000 рублей, Красной Поляне — 18 300 рублей и Шерегеше — 17 400 рублей», — рассказали в компании.

Наиболее доступные варианты бронирования представлены городами, которые не относятся к основным центрам зимнего туризма, поэтому стоимость номеров там меньше зависит от сезонного наплыва гостей. После лидирующего по минимальной цене Туапсе следуют Орел, Оренбург и Липецк, где ночь в гостинице стоит в среднем 4,2 тыс. рублей, а также Астрахань с показателем 4,3 тыс. рублей.

Недорогие номера также доступны в Брянске (4,4 тыс. рублей в сутки), Сергиевом Посаде (4,6 тыс. рублей), Ставрополе (4,7 тыс. рублей), Минеральных Водах, Калуге и Ростове Великом (по 4,8 тыс. рублей), Новороссийске и Ейске (по 4,9 тыс. рублей), Омске (5 тыс. рублей) и Улан-Удэ (5,1 тыс. рублей). В целом по стране на начало ноября средняя стоимость туристического жилья на новогодние каникулы составляет 8,2 тыс. рублей за ночь.