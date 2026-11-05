ЦБ призвал банки помогать заемщикам еще до возникновения просрочки по кредиту

Банк России рекомендовал кредитным организациям предлагать заемщикам отсрочку платежей и снижение неустоек при финансовых трудностях. Помощь предлагают оказывать даже тем клиентам, которые пока не допустили просрочки.

Банкам рекомендовали помогать заемщикам с финансовыми трудностями до возникновения просроченной задолженности. Для этого кредитные организации могут уменьшать начисленные неустойки, предоставлять отсрочку по основному долгу, процентам или их части, сообщил Банк России.

«Регулятор рекомендует банкам активнее помогать клиентам, которым сложно обслуживать кредит. Это поможет заемщикам, которым стало трудно выплачивать кредит, преодолевать свои финансовые трудности совместно с банком без участия недобросовестных посредников — так называемых раздолжнителей», — говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор подчеркнул, что банкам не следует ждать возникновения просрочки. Поддержка может потребоваться клиентам, которые пока своевременно вносят платежи, но находятся в неустойчивом финансовом положении.

Также банкам рекомендовали обращать внимание на заемщиков, которые, по имеющейся информации, собираются воспользоваться услугами посредников по списанию долгов.

В ЦБ предупредили, что такие посредники нередко обещают полностью избавить клиентов от задолженности или сохранить все имущество при банкротстве, однако не предпринимают реальных действий. Некоторые советуют заемщикам прекратить платежи по кредитам, что может ухудшить их положение.

Для решения проблем с задолженностью регулятор предложил банкам создать отдельные каналы связи с заемщиками — например, специальный номер телефона или адрес электронной почты.

Через них клиенты смогут напрямую обсуждать с сотрудниками банка возможные варианты изменения условий погашения кредита с учетом своей финансовой ситуации.

Речь идет о рекомендациях Банка России, а не об обязанности банков автоматически предоставлять отсрочку или списывать неустойки всем заемщикам. Конкретные меры поддержки должны определяться с учетом обстоятельств клиента.