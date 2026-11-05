Работодатели должны подать заявление на возмещение расходов на охрану труда до 16 ноября
Работодатели могут получить компенсацию расходов на предупреждение производственного травматизма. Для этого необходимо подать заявление в Соцфонд не позднее 16 ноября 2026 года.
В 2026 году работодатели должны до 16 ноября включительно подать заявление в Социальный фонд о возмещении расходов на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма.
Обычно крайний срок приходится на 15 ноября, но в этом году дата выпадает на воскресенье. Поэтому последним днем подачи заявления станет понедельник, 16 ноября.
Если часть предупредительных мероприятий запланирована на период после подачи заявления, работодатель вправе представить платежные документы и подтверждения расходов не позднее 20 декабря 2026 года.
При этом срок подачи самого заявления не переносится: его необходимо направить до 16 ноября включительно, даже если часть мероприятий еще не завершена.
Подать заявление можно несколькими способами:
Через портал «Госуслуги».
В клиентской службе СФР по месту регистрации работодателя.
Через МФЦ.
По почте.
К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие расходы организации на мероприятия по охране труда.
Подробный порядок возмещения расходов опубликован на сайте Социального фонда. Там же в разделе «Бланки и формы» размещены шаблон заявления и рекомендуемая форма отчета о расходах.