Количество малых и средних IT-компаний в России выросло на 15% за год

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере информационных технологий достигло почти 256 тыс. За последние пять лет их количество увеличилось почти в 1,5 раза, а с начала года господдержкой воспользовались более 55 тыс. таких организаций.

Количество малых и средних предприятий в IT-секторе приблизилось к 256 тыс., сообщили в Минэкономразвития со ссылкой на данные Единого реестра субъектов МСП.

На разработке программного обеспечения специализируются 183 тыс. компаний, а их валовая добавленная стоимость составляет почти 3 248 млрд рублей. Еще 73 тыс. предприятий работают в области обработки данных, сопровождения порталов и консультационных услуг. Годовой доход компаний этого сегмента за пять лет увеличился в 2,4 раза.

С начала года меры поддержки для малого и среднего бизнеса получили более 55 тыс. IT-организаций. Бизнесу доступны налоговые льготы, включая региональные, льготные кредиты, федеральный инвестиционный вычет, а также имущественная и консультационная помощь. Включенные в реестр малых технологических компаний организации дополнительно могут рассчитывать на гранты, специальные кредитные программы и упрощенное патентование.

«Более 1,7 тысячи компаний привлекли 17,7 млрд рублей с учетом кредитов по программе стимулирования кредитования, реализуемой с Центробанком. За аналогичный период прошлого года было поддержано 730 МСП на общую сумму 14 млрд рублей. Число получателей поддержки выросло более чем в два раза. Наибольший объем приходится на зонтичные поручительства — 7,5 млрд рублей», — отметила заместитель министра экономического развития Татьяна Илюшникова.

Около трети всех малых и средних IT-бизнесов сосредоточено в Москве и Санкт-Петербурге. За год столица показала наибольший прирост в абсолютном выражении — число компаний увеличилось на 3,9 тыс. В Московской области прибавилось 2,4 тыс. организаций, в Санкт-Петербурге — 1,7 тыс., а в Краснодарском крае — 1,6 тыс.