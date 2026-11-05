Минэкономразвития предложило продлить действие казначейских инфраструктурных кредитов

Спрос регионов на получение казначейских инфраструктурных кредитов значительно превысил доступные бюджетные лимиты, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании Путина с правительством. По этой причине ведомство выступило с предложением продлить срок действия финансового инструмента.

«Механизм востребован регионами: сумма по заявкам по двум этапам конкурса в 2,5 раза превысила бюджетный лимит. Механизм помогает не только привлекать инвестиции, но и повышать эффективность господдержки и отдачу от вложений», — подчеркнул министр.

Сумма региональных заявок по итогам двух прошедших конкурсных этапов более чем вдвое превзошла запланированный объем средств из бюджета. Власти рассчитывают, что дальнейшая работа программы позволит субъектам РФ и дальше привлекать частные инвестиции под инфраструктурные проекты.