Путин рассказал, на что регионы должны направлять инфраструктурные кредиты

Инфраструктурные кредиты должны помогать регионам строить дороги, инженерные сети и коммуникации для промышленных площадок и курортов. Президент Владимир Путин напомнил, что именно для этих целей была создана программа льготного финансирования.

Государственные инфраструктурные кредиты предназначены для поддержки регионов и финансирования строительства дорог, инженерных сетей и других объектов инфраструктуры. Об этом президент России Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства.

«Напомню, что мы принимали такое решение — поддержать регионы Российской Федерации — для того чтобы создать условия для финансирования строительства инженерных сетей, дорог, коммуникаций к промышленным площадкам и курортам. Знаю, что работа идет», — сказал Путин.

Инфраструктурные кредиты представляют собой целевые льготные бюджетные займы, которые федеральный центр предоставляет субъектам РФ для реализации крупных проектов развития.

Регионы могут направлять полученные средства на строительство и модернизацию инфраструктуры, необходимой для развития промышленности, жилищного строительства и туристических территорий.

Для получения финансирования регионы участвуют в конкурсном отборе проектов. Средства предоставляются на определенные цели и должны использоваться для реализации одобренных инфраструктурных проектов.