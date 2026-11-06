ЦБ повысил официальные курсы доллара евро и юаня на 6 ноября 2026 года

Центробанк увеличил курсы основных иностранных валют на 6 ноября 2026 года. Доллар вырос почти на 12,5 копейки, а евро прибавил более 55 копеек.

Официальный курс доллара составит 81,7947 рубля 6 ноября 2026 года, следует из данных Банка России. Регулятор поднял стоимость американской валюты на 12,48 копейки по сравнению с предыдущим значением.

Европейская и китайская валюты также подорожали. Официальный курс евро регулятор повысил на 55,71 копейки, установив его на отметке 92,1581 рубля.

Курс китайского юаня увеличился на 7,54 копейки. ЦБ зафиксировал его новое значение на уровне 12,257 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 6 ноября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 81,7947 рубля Евро 92,1581 рубля Юань 12,257 рубля

Для расчета официального курса доллара и евро ЦБ берет информацию о настоящих сделках между банками на внебиржевом рынке.