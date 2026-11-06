Экспортеры почти полностью вернули валютную выручку в Россию

Российские экспортеры возвращают в страну 99,5% валютной выручки от реализации продукции. При этом большая часть расчетов уже проводится в национальных валютах.

Экспортеры возвращают в Россию 99,5% средств, которые должны поступать от продажи продукции за рубежом. Об этом заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин во время рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным.

«Сегодня 99,5% тех средств, которые должны вернуться для реализации продукции, возвращаются в Россию, и 87% расчетов уже идут в национальных валютах», — заявил Юрий Чиханчин.

Росфинмониторинг взял под контроль процесс возврата валютной выручки экспортерами. Еще один показатель связан с переходом на расчеты в национальных валютах: сейчас на них приходится уже 87% платежей.

Юрий Чиханчин отметил, что эти результаты позволяют говорить о формировании не только системы противодействия отмыванию доходов, но и более широкой системы финансовой безопасности.

Он также напомнил, что в 2027 году российскую систему будет оценивать миссия ФАТФ. По его словам, за последние три года Россия 14 раз отстаивала эффективность своей антиотмывочной системы на пленарных заседаниях организации.

В ходе встречи Владимир Путин и Юрий Чиханчин обсудили работу службы по борьбе с финансовыми преступлениями, включая новые формы таких нарушений. Президент подчеркнул важность деятельности Росфинмониторинга по предотвращению хищений бюджетных средств и пресечению каналов финансирования терроризма.