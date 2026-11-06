ЦБ перекроет россиянам одну из последних возможностей снизить ипотечный платеж

Банк России намерен ограничить выдачу ипотеки с льготным периодом, когда первые годы заемщик платит меньше, а затем ежемесячный платеж резко увеличивается. Новые требования могут заработать с июля 2027 года и сократить число доступных программ на рынке.

Банки планируют обязать создавать повышенные резервы по ипотечным кредитам, в которых платеж в первые три года впоследствии увеличивается более чем на 20%. Кроме того, регулятор намерен ограничить период пониженных выплат тремя годами.

Такие схемы несут повышенные риски для заемщиков. Обычно клиенту предлагают несколько лет выплачивать ипотеку по сниженной ставке, после чего он переходит на рыночную. Недополученный доход банка компенсирует застройщик, который нередко закладывает эти расходы в стоимость квартиры. Об этом пишут «Известия».

В ЦБ считают, что в результате покупатель не только переплачивает за жилье, но и рискует столкнуться с ситуацией, когда после окончания льготного периода не сможет справляться с увеличенным платежом.

Эксперты ожидают, что после изменения регулирования банкам станет менее выгодно выдавать такие кредиты. В результате кредитные организации могут ужесточить требования к заемщикам, снизить максимальные суммы займов и повысить требования к первоначальному взносу.

По оценкам участников рынка, в начале 2026 года доля подобных программ на рынке новостроек в отдельных регионах достигала 20–30% от общего объема выдач. Особенно востребованы они были среди семей, которые одновременно оплачивают аренду жилья и ипотеку на строящуюся квартиру.

Ограничения сильнее всего могут затронуть покупателей новостроек с невысокими или нестабильными доходами, которым сложно обслуживать кредит по стандартному графику. Часть потенциальных заемщиков после введения новых требований может не пройти банковскую оценку платежеспособности.

При этом новые меры не распространятся на государственные льготные ипотечные программы. Также эксперты подчеркивают, что инициатива не означает автоматического роста ставок по всей ипотеке, поскольку их уровень по-прежнему будет зависеть прежде всего от ключевой ставки ЦБ.

Регулятор рассчитывает снизить распространение схем, при которых доступность жилья обеспечивается за счет временно низкого платежа, который после окончания льготного периода может резко вырасти и стать неподъемным для заемщика.