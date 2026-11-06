📌 Итоги недели: пенсионные накопления переведут в ПДС, россиян ждут три рабочих дня в декабре, а доставку могут сделать дороже

Минфин готовит автоматический перевод пенсионных накоплений в ПДС, а Минстрой пока не одобрил новые надбавки к тарифам ЖКХ. Россияне смогут сменить оператора через Госуслуги, а в конце декабря их ждет трехдневная рабочая неделя.

На этой неделе Минфин рассказал о планах автоматически переводить пенсионные накопления в ПДС, а Минстрой прояснил ситуацию с новыми надбавками к тарифам ЖКХ. Тем временем россияне начали менять мобильных операторов через Госуслуги, а ЦБ сообщил о новом перегреве экономики. Собрали главные новости недели.

💰 Пенсионные накопления россиян могут автоматически перевести в ПДС

Минфин разрабатывает законопроект об автоматическом переводе пенсионных накоплений в Программу долгосрочных сбережений. Изменения затронут в том числе «молчунов», чьими средствами управляет ВЭБ.РФ. Новые правила планируют ввести в 2027 году, а начать перевод — с 1 апреля.

🎂 Молодежью в России могут считать людей до 40 лет

Гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров допустил повышение верхней возрастной границы молодежи с 35 до 40 лет. По его словам, развитие медицины и популярность здорового образа жизни позволяют людям дольше сохранять активность. Пока это лишь предложение, действующие возрастные рамки не изменились.

🏠 Минстрой пока не одобрил новые надбавки к тарифам ЖКХ

Ведомство сообщило, что окончательное решение о введении дополнительной инвестиционной надбавки к коммунальным тарифам не принято. Деньги предлагают направлять на модернизацию инфраструктуры, однако размер возможной доплаты и сроки ее введения пока не определены.

📱 Россияне теперь могут сменить мобильного оператора через Госуслуги

С 3 ноября 2026 года на Госуслугах можно подать заявление о переносе номера к другому оператору. Для этого нужно выбрать номер в разделе «Сим-карты» и отправить заявку. После проверки новый оператор предложит тариф и оформление договора. Сервис доступен абонентам подключенных операторов, включая МТС, «Билайн», «Мегафон» и Т2.

💸 Рекордное число россиян ждет повышения зарплат в 2027 году

На индексацию или повышение зарплаты рассчитывают 58% работающих россиян — это максимум с 2020 года. Однако работодатели осторожнее планируют расходы: только 16,5% компаний заложили индексацию на первый квартал 2027 года. При этом с 1 января МРОТ должен вырасти до 28 935 рублей.

📉 В России впервые сократилось число банкротств граждан

В третьем квартале 2026 года количество новых процедур банкротства физлиц снизилось на 13,1%, до 125 131. Это первое квартальное сокращение в годовом выражении за всю историю института банкротства граждан. Одновременно суды стали чаще утверждать планы реструктуризации долгов: за девять месяцев их число выросло в 2,4 раза.

📅 В конце декабря россиян ждет трехдневная рабочая неделя

Последняя рабочая неделя 2026 года продлится всего три дня — с 28 по 30 декабря. Четверг, 31 декабря, будет выходным благодаря переносу нерабочего дня. В конце 2027 года 31 декабря также будет нерабочим.

🚴 Доставка может подорожать из-за новых требований к курьерам

Минтранс предложил приравнять мощные электросамокаты и электровелосипеды к мопедам и обязать их водителей получать права категории «М». Сейчас такие права есть лишь у 15–20% курьеров. Представители отрасли предупреждают о возможном дефиците доставщиков и росте цен на доставку. Поправки пока обсуждаются и не вступили в силу.

📊 ЦБ сообщил о новом перегреве российской экономики

В третьем квартале 2026 года экономика вновь столкнулась с перегревом: внутренний спрос рос быстрее возможностей производства. Банк России считает необходимым сохранять жесткую денежно-кредитную политику. Прогноз роста ВВП на 2026 год составляет 0,5–1%, а на 2027 год снижен до 1–2%.