Штрафы за несданную нулевую декларацию отменили, но отчитываться все равно надо

Отмена действует с 26 июня 2026 года, но не освобождает от сдачи отчетности. За непредставление декларации налоговая может приостановить операции по банковским счетам.

Штрафы за несвоевременную сдачу отчетности, в которой отсутствует налог к уплате, отменены Федеральным законом № 201-ФЗ от 26.06.2026, сообщило УФНС по Республике Бурятия. При этом налогоплательщики без деятельности по-прежнему обязаны отчитываться в установленные сроки.

Для деклараций и расчетов, представленных после 26 июля 2026 года, действует упрощенная процедура привлечения к ответственности по п. 1 ст. 119 НК. Если камеральная проверка не выявила других нарушений, инспекция не составляет акт, рассматривает материалы без участия налогоплательщика и выносит решение в течение пяти рабочих дней после окончания проверки. Решение можно обжаловать в упрощенном порядке.

Вместе с декларацией можно подать сведения и документы о смягчающих обстоятельствах или обстоятельствах, исключающих вину. Их перечень и порядок учета утверждены приказом ФНС от 24.07.2026 № ЕД-1-7/514@. Подтверждающие документы рекомендуется направить до окончания камеральной проверки.

Штраф составляет 5% от не уплаченной в срок суммы налога за каждый месяц просрочки, но не более 30% и не менее 1 тыс. рублей. Если отчетность не представлена, инспекция вправе в течение 20 дней после установленного срока принять решение о приостановлении операций по банковским счетам.