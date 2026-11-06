Россиянам объяснили, как рассчитывается НДФЛ с процентов по вкладам за 2025 год

Налог с процентов по банковским вкладам за 2025 год начисляется только на доход свыше 210 тыс. рублей. Уплатить НДФЛ необходимо не позднее 1 декабря 2026 года.

ФНС разъяснила порядок расчета НДФЛ с процентов по банковским вкладам и остаткам на счетах за 2025 год. В налоговых уведомлениях граждане могут увидеть не только итоговую сумму к уплате, но и детализацию доходов с указанием источников и применяемых ставок.

Необлагаемый минимум за 2025 год составляет 210 тыс. рублей. Его рассчитывают по формуле: 1 млн рублей умножают на максимальную ключевую ставку ЦБ, действовавшую на первое число любого месяца отчетного года. В 2025 году этот показатель составлял 21%.

Например, если гражданин получил 225 381 рубль процентов по вкладам, налог начислят только на сумму превышения:

Доход по вкладам — 225 381 рубль.

Необлагаемый минимум — 210 000 рублей.

Налоговая база — 15 381 рубль.

НДФЛ по ставке 13% — 2 000 рублей с учетом округления.

Ставка 13% применяется, если соответствующая налоговая база за год не превышает 2,4 млн рублей.

Таким образом, налог рассчитывается не со всех полученных процентов, а только с суммы, превышающей установленный необлагаемый минимум.

Уплатить НДФЛ по налоговому уведомлению за 2025 год необходимо до 1 декабря 2026 года включительно.