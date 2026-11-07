ФНС может доначислить налоги, если директор оплачивает личные покупки деньгами компании

Если руководитель оплачивает личные расходы за счет организации, налоговая может исключить эти суммы из расходов бизнеса и признать их доходом директора. Компании грозят доначисления, пени и штрафы, а руководителю — обязанность возместить ущерб.

ФНС может выявить использование средств компании на личные нужды директора при проверке расходов организации. Особое внимание инспекторы уделяют операциям, которые не имеют очевидной деловой цели или не подтверждены документами. Об этом «Клерку» рассказал руководитель оперативного штаба Независимого профсоюза «Новый Труд», юрист Алексей Неживой.

По словам эксперта, личные расходы руководителя нельзя учитывать при расчете налога на прибыль или УСН «Доходы минус расходы». Если компания уменьшила налоговую базу на такие суммы, инспекция может доначислить налог, пени и штрафы.

Кроме того, если директор получил экономическую выгоду за счет организации, расходы могут признать его личным доходом и начислить НДФЛ. В зависимости от характера выплат также возникает риск доначисления страховых взносов.

На какие операции обращает внимание ФНС:

Оплата отдыха, развлечений, личных покупок и медицинских услуг за счет компании.

Переводы на личные счета руководителя без подтвержденной деловой цели.

Регулярная выдача денег под отчет без авансовых отчетов.

Покупка имущества, которое фактически используется директором дома, а не в организации.

Расходы, несопоставимые с официальными доходами руководителя.

«ФНС целенаправленно ищет такие случаи: инспекторы смотрят на общую картину, чтобы понять: трата действительно бизнес-нужна или это попытка „прикрыть“ личные расходы руководителя», — пояснил Неживой.

Эксперт подчеркнул, что сам по себе возврат денег директором не гарантирует отсутствия налоговых претензий.

«Один факт возврата не стирает историю. Налоговая смотрит на системность и совокупность доказательств», — отметил юрист.

Если компания не согласна с выводами инспекции, ей необходимо подтвердить деловой характер расходов. Для этого могут потребоваться договоры, акты, чеки, авансовые отчеты, служебная переписка и другие документы.

При этом директор может нести материальную ответственность за причиненные организации убытки по статье 277 ТК РФ. В отдельных случаях, если установлены признаки уклонения от уплаты налогов в крупном или особо крупном размере, возможна и уголовная ответственность.

Неживой рекомендует компаниям своевременно оформлять подотчетные суммы и сохранять документы, подтверждающие связь расходов с хозяйственной деятельностью. Это позволит обосновать затраты при налоговой проверке и снизить риск доначислений.