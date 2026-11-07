ФНС выиграла рекордные 95% налоговых споров в судах

Доля побед ФНС в налоговых спорах достигла максимума за последние десять лет. Эксперты связывают это с более жесткой судебной практикой и тщательным отбором дел для суда.

В первом полугодии 2026 года налоговые органы добились рекордного уровня побед в судах. Из 170 млрд рублей спорных начислений суды поддержали ФНС по делам на сумму около 162 млрд рублей.

Доля выигранных налоговиками сумм достигла 95,2%. Это максимальный показатель за весь период доступной статистики с 2016 года и на 13 процентных пунктов выше результата годичной давности. Об этом пишет РБК.

Всего за шесть месяцев суды рассмотрели около 2,7 тыс. налоговых споров. При этом общая сумма требований, дошедших до судебного разбирательства, увеличилась на 31%.

Эксперты связывают рост успешности ФНС сразу с несколькими факторами. В частности, налоговая служба стала тщательнее отбирать дела для судебного рассмотрения, а компании все реже оспаривают решения инспекций при низких шансах на успех.

Одновременно увеличивается число споров, которые завершаются еще на стадии административного обжалования. Если в первой половине 2024 года до суда доходило 31,9% налоговых конфликтов после рассмотрения жалоб, то в 2026 году этот показатель сократился до 17,1%.