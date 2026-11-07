Из-за подозрений в дроблении бизнеса ИП доначислили 2,7 млрд рублей — суд не спас бизнесмена

Предприниматель, который считает свои доначисления подпадающими под налоговую амнистию по дроблению бизнеса, не смог убедить суд остановить взыскание спорных сумм.

Суд не приостановил взыскание с ИП около 2,7 млрд рублей. Предприниматель Филипп Белых оспаривает доначисление налогов, пеней и штрафов. Апелляция отказалась запрещать ИФНС принудительное взыскание на время спора.

Действие решения Межрайонной ИФНС № 30 по Санкт-Петербургу не приостановили. 13-й ААС 20 октября оставил без изменения определение суда первой инстанции по делу № А56-79952/2026. Об этом пишет «Деловой Петербург»

Белых просил запретить инспекции взыскивать спорные суммы, отозвать поручения на списание денег и снять блокировку счетов либо приостановить эти меры. Суд решил, что предприниматель не доказал возможный ущерб от продолжения взыскания и не объяснил, почему оно помешает исполнить будущий судебный акт в его пользу.

Общая сумма претензий составляет около 2,7 млрд рублей. В нее входят 1,43 млрд рублей недоимки, в том числе 406,44 млн рублей НДС и 91,14 млн рублей НДФЛ, а также около 1,05 млрд рублей пеней и 210 млн рублей штрафов. Большая часть недоимки приходится на акцизы.

Предприниматель также оспаривает доначисления из-за дробления бизнеса за 2022 год и девять месяцев 2023 года, считая, что они подпадают под налоговую амнистию. Ведущий юрист «Пепеляев Групп» в Санкт-Петербурге Рустам Галияхметов пояснил: если налоговики докажут искусственное дробление, они суммируют выручку участников схемы, а при превышении лимитов УСН пересчитывают налоги по общей системе.