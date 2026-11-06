Маркетплейсы могут обязать возвращать деньги на карту, с которой оплатили покупку

Банк России предложил обязать цифровые платформы возвращать деньги на ту же карту, с которой покупатель оплатил товар. Сейчас маркетплейсы могут перечислять средства на электронные кошельки, откуда их нельзя вывести без идентификации.

ЦБ предложил законодательно закрепить обязательный возврат денег на то же электронное средство платежа, которое использовалось при покупке. Исключение предусмотрено для случаев, когда клиент сам указал другую карту, электронное средство платежа или расчетный счет.

Инициативу регулятор направил в Минэкономразвития, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с предложениями ЦБ.

Поводом стали случаи, когда маркетплейсы вместо возврата на банковскую карту перечисляли деньги на анонимные электронные кошельки в своих дочерних банках. Иногда покупатели даже не знали об открытии таких кошельков.

Вывести деньги с анонимного кошелька на банковский счет нельзя без идентификации. При этом остаток средств на нем ограничен 15 тыс. рублей, а сумма операций — 40 тыс. рублей в месяц.

Ранее ЦБ рекомендовал банкам возвращать деньги на карту, с которой совершалась покупка, однако это правило пока не является обязательным.

Регулятор также предложил распространить на цифровые платформы требования к продаже финансовых продуктов, действующие для финансовых организаций, и установить надзор ЦБ за их соблюдением.

Пока изменения остаются предложением Банка России. Для введения обязательного порядка возврата денег потребуется внести изменения в законодательство.