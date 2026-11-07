Эксперт: компенсации на перевозку должны приносить измеримый результат

Увеличение транспортных субсидий поможет экспортерам сократить расходы, однако для устойчивого выхода на зарубежные рынки компаниям нужны не только компенсации, но и комплексная поддержка.

Увеличение лимитов транспортной поддержки экспорта поможет российским компаниям, однако одной компенсации логистических расходов недостаточно для выхода на зарубежные рынки. Таким мнением с «Клерком» поделилась первый вице-президент Ассоциации экспортеров и импортеров Ирина Заседатель.

Ирина Заседатель «Увеличение лимита компенсации — безусловно, позитивное решение, поскольку действующая мера пользуется высоким спросом и средства по ней выбираются достаточно быстро. При этом я бы не ставил вопрос исключительно в плоскость того, хватит ли удвоенного лимита для покрытия логистических расходов. Здесь важнее подход к распределению средств: их необходимо выделять целевым образом, а затем отслеживать эффективность предоставленной поддержки по конкретным KPI»

Эксперт считает, что важно оценивать и то, какой результат дают эти меры с точки зрения экономической отдачи и поступлений в бюджет. Поэтому рассматривать увеличение лимита нужно не только с позиции размера компенсации, но и с точки зрения эффективности использования выделенных средств.

Также средства, которые выделяют, необходимо привязывать к конкретным показателям эффективности и оценивать их влияние на развитие экспорта, а также на бюджетные поступления.

При этом компенсация транспортных расходов решает лишь часть задач, стоящих перед экспортерами. Компаниям также необходима помощь в сертификации продукции, организации логистики, проведении трансграничных платежей, юридическом сопровождении сделок и защите интеллектуальной собственности.

«Экспортеру необходима не только финансовая компенсация отдельных расходов, но и комплексная система сопровождения на всех этапах работы с зарубежными покупателями», — подчеркнула Ирина Заседатель.

Особое внимание, по словам Заседатель, следует уделять компаниям, экспортирующим сложное техническое оборудование. После поставки продукции необходимо обеспечить сервисное обслуживание, доступность запасных частей и техническую поддержку за рубежом.