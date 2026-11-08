Когда компания может списать долг покупателя без суда и учесть его в расходах

Поставщик вправе признать задолженность покупателя безнадежной и учесть ее в расходах по налогу на прибыль без обращения в суд. Однако для этого нужны основания, предусмотренные НК РФ, и документы, подтверждающие невозможность взыскания.

Компании могут списывать безнадежную дебиторскую задолженность без судебного решения, если соблюдены условия п. 2 ст. 266 НК РФ. Об этом рассказал «Клерку» адвокат Павел Бобрович.

Основанием для списания может стать истечение трехлетнего срока исковой давности, ликвидация организации-должника или определенные обстоятельства, подтвержденные постановлением судебного пристава.

При этом само начало процедуры банкротства или отказ должника платить не дают права автоматически признать задолженность безнадежной.

По словам эксперта, срок исковой давности обычно отсчитывается после наступления установленной договором даты оплаты. Если поставок было несколько, сроки могут различаться.

Признание долга должником способно прервать течение срока давности. Однако простое направление претензии кредитором такого эффекта не дает.

Для списания задолженности компании необходимо подготовить договор, первичные документы, акт инвентаризации, расчет срока исковой давности, письменное обоснование и приказ руководителя. При ликвидации должника потребуется выписка из ЕГРЮЛ, а при невозможности взыскания — соответствующие документы пристава.

«Бухгалтерская запись сама по себе не доказывает налоговый расход», — подчеркнул Бобрович.

Если компания создала резерв по сомнительным долгам, дополнительно учесть в расходах можно только сумму задолженности, не покрытую резервом.

Эксперт также обратил внимание, что неоплата поставленного товара не отменяет начисленный продавцом НДС. При списании задолженности по выданному авансу порядок учета налога зависит от того, заявлялся ли авансовый вычет и возникли ли основания для его восстановления.