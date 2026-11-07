Курс доллара пошел вверх после двух месяцев укрепления рубля

Двухмесячное укрепление рубля завершилось в конце октября 2026 года, считают аналитики. На этом фоне официальный курс доллара на 7 ноября вырос выше 82 рублей, евро закрепился над отметкой 92 рубля, а юань продолжил отскок от уровня 12 рублей.

Официальный курс доллара на 7 ноября 2026 года вырос до 82,1386 рубля. Евро закрепился выше 92 рублей, а юань поднялся до 12,2651 рубля. Двухмесячная тенденция укрепления российской валюты завершилась еще в конце октября.

По сравнению с уровнями конца октября российская валюта остается под давлением. Китайский юань уже на 1,4% превышает значение конца прошлой недели и вновь отскочил от поддержки в районе 12 рублей.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 7 ноября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 82,1386 рубля Евро 92,1924 рубля Юань 12,2651 рубля

Динамика курса доллара США по данным на 7 ноября 2026 года. Источник: ЦБ.

Эксперт БКС Экспресс Виталий Манжос считает, что период укрепления рубля фактически завершился еще к концу октября. Двухмесячная тенденция укрепления рубля исчерпала себя еще к концу октября. Он отметил, что курс юаня сейчас находится на 1,4% выше уровня конца прошлой недели, поэтому китайская валюта вновь отскочила от прочной поддержки в районе 12 рублей.

Также эксперт указал, что официальный курс доллара приблизился к отметке 81,8 рубля, а уровень 80 рублей по-прежнему остается важной психологической среднесрочной поддержкой. Кроме того, по его словам, официальный курс евро недавно ненадолго опускался ниже 90 рублей, однако сейчас превышает 92 рубля.