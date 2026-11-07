Отдых на море подешевел, а огурцы и яйца дорожают: как изменились цены к началу ноября 2026 года

Потребительские цены с начала месяца снизились на 0,01%, а с начала года выросли на 6,2%. Неделей ранее инфляция составляла 0,08%.

Дефляция в России с 27 октября по 2 ноября 2026 года составила 0,04%, следует из данных Росстата. За предыдущую неделю, с 20 по 26 октября, потребительские цены выросли на 0,08%.

Продовольственные товары за неделю в основном дорожали. Цены на куриные яйца выросли на 1,4%, мясо кур и гречневую крупу — на 1%, плодоовощную продукцию в среднем — на 1,3%. Огурцы подорожали на 6,2%, помидоры — на 4,1%, при этом сахар подешевел на 1,1%, а яблоки — на 1%.

Среди непродовольственных товаров смартфоны и мужские носки подорожали на 0,4%, телевизоры — на 0,2%. Цены на автомобильный бензин снизились на 2%, на дизельное топливо — на 0,1%.

Стоимость отдыха на Черноморском побережье России уменьшилась на 2,4%, поездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии — на 1,7%. Проживание в трехзвездочных гостиницах подорожало на 1,1%, а тарифы на проезд в троллейбусах и городских автобусах выросли на 0,4%.