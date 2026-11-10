Финансирование льготного автокредитования в 2027 году могут увеличить на 10,4 млрд рублей

Дополнительные средства планируют предусмотреть ко второму чтению проекта федерального бюджета. Параметры программы также могут скорректировать с учетом уровня локализации автомобилей.

Финансирование программы льготного автокредитования в 2027 году может вырасти на 10,4 млрд рублей. Увеличение расходов предусмотрено поправками ко второму чтению законопроекта о федеральном бюджете.

«Текущие объемы финансирования, заложенные на программы стимулирования спроса в автопроме в 2027 году, не финальные. Поправки ко второму чтению законопроекта о бюджете в Госдуме предполагают увеличение финансирования льготных программ на 10,4 млрд рублей», — сообщил ТАСС источник, близкий к Минпромторгу.

Дополнительные предложения по финансированию будут рассматривать по мере исчерпания установленных лимитов и при наличии доступных ресурсов. Одновременно власти прорабатывают изменение требований к уровню локализации автомобилей, чтобы скорректировать расходование бюджетных средств.

Минпромторг в сентябре приостановил программы льготного автокредитования и автолизинга из-за исчерпания лимитов на 2026 год. Первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что программы возобновят с 1 декабря за счет средств 2027 года. В первоначальной версии бюджета на льготное автокредитование в 2027 году предусмотрено 7 млрд рублей против 20 млрд рублей в 2026 году.