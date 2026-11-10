Молчание обойдется дорого: ФНС назвала ошибку, за которую доначислят налог и штраф

Отсутствие налогового уведомления не отменяет обязанность уплатить транспортный налог. Если автомобиль ни разу не отражался в уведомлениях, сведения о нем нужно передать в инспекцию.

Владелец транспорта должен направить в налоговый орган сообщение по форме КНД 1153006, если объект ранее не указывался в налоговых уведомлениях и права на льготу нет. Причиной отсутствия начислений может быть то, что ФНС не получила сведения от ГИБДД, Гостехнадзора, ГИМС или другого регистрирующего органа.

Электронное сообщение можно подать через личный кабинет на сайте ФНС: во вкладке «Имущество» выбрать «Объект отсутствует в личном кабинете» либо перейти в «Каталог обращений» и выбрать «Уточнить сведения в ЛК». В приложении «Налоги ФЛ» заявление доступно в разделе «Услуги» по пути «Уточнить сведения в ЛК» — «Заявления об отсутствии объекта в ЛК». Об этом сказано на сайте ФНС.

Бумажный документ можно представить лично или через представителя, направить заказным письмом либо подать через МФЦ. Срок — не позднее 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. После подтверждения сведений регистрирующим ведомством инспекция направит уведомление с суммой налога, а за несвоевременную подачу сообщения предусмотрен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы.