Как оплатить налоги за 2025 год и избежать принудительного взыскания

Со 2 декабря 2026 года на задолженность начнут ежедневно начислять пени. При неуплате налоговая может перейти к принудительному взысканию.

Физлицам необходимо уплатить указанные в налоговых уведомлениях имущественные налоги и НДФЛ за 2025 год не позднее 1 декабря 2026 года. В уведомлении приводятся расчеты по каждому объекту, налоговая база, льготы, срок уплаты и платежные реквизиты.

Налоги можно перечислить единым налоговым платежом. Для оплаты используются QR- и штрих-коды, УИН и банковские реквизиты, указанные в уведомлении. Также доступны онлайн-сервисы ФНС и ЕПГУ. Об этом сказано на сайте ФНС.

Если уведомление не пришло, владельцу облагаемой недвижимости или транспорта без освобождающей от уплаты льготы следует обратиться в налоговый орган или МФЦ. Направить обращение также можно через личный кабинет налогоплательщика или сервис «Обратиться в ФНС России».

Бумажный экземпляр электронного или отправленного по почте уведомления можно получить по заявлению в любом налоговом органе, который обслуживает физлиц, либо в уполномоченном МФЦ. Заявление рассмотрят в срок до пяти рабочих дней.