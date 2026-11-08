Пенсионные накопления могут автоматически перевести в ПДС

Реформа затронет клиентов НПФ и тех, кто не перевел накопления в негосударственный фонд. Перевод планируют начать с апреля.

Пенсионные накопления клиентов НПФ и «молчунов» могут автоматически перевести в программу долгосрочных сбережений. Такой законопроект одобрила правительственная комиссия, сообщил Минфин. Документ планируют внести в Госдуму в начале ноября.

Для управления средствами «молчунов» создадут уполномоченный фонд с обязательным госучастием. Одним из его акционеров станет ВЭБ.РФ, также планируется привлечь НПФ «ВТБ Пенсионный фонд». У действующих клиентов НПФ деньги переведут на счета ПДС в тех же фондах.

«Для тех, у кого деньги уже в НПФ, тоже мало что изменится. Эти обязательные накопления раньше лежали на счете, открытом соцфондом, а теперь будут лежать на счете в ПДС, куда тоже можно будет добавлять», — пояснил главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

При дополнительных добровольных взносах участники ПДС смогут получить государственное софинансирование до 36 тыс. рублей в год и налоговый вычет. Размер доплаты зависит от дохода, наиболее выгодные условия предусмотрены при доходе менее 80 тыс. рублей.

Средства застрахованы АСВ на сумму до 2,8 млн рублей, их можно передать по наследству или получить при необходимости дорогостоящего лечения, но мгновенно забрать деньги нельзя. Для смены НПФ без потери инвестиционного дохода установят переходный период продолжительностью два года.