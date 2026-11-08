Прожиточный минимум планируют повысить до 20 227 рублей

Федеральный показатель с 1 января 2027 года вырастет на 6,8%, если законопроект примут без изменений. От него зависят размеры социальных выплат и критерии нуждаемости.

Прожиточный минимум на душу населения планируют увеличить с 18 939 до 20 227 рублей в месяц, следует из законопроекта № 615-9 о федеральном бюджете на 2027–2029 годы. Для трудоспособного населения показатель составит 22 047 рублей, для пенсионеров — 17 395 рублей, для детей — 19 620 рублей. До окончательного принятия закона суммы могут измениться.

Собственные показатели на 2027 год уже утвердили 36 регионов. Например, прожиточный минимум на душу населения составит 30 543 рубля в Якутии, 24 677 рублей в Хабаровском крае, 23 261 рубль в Амурской области и 21 280 рублей в Московской области. В отдельных территориальных зонах могут действовать повышенные суммы.

Увеличение показателя повлияет на единое пособие детям и беременным, выплаты из маткапитала, социальные доплаты к пенсиям и помощь малоимущим. Единое пособие составляет 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для соответствующей категории. Уже назначенную выплату СФР пересчитает автоматически, но при новом назначении или продлении заново проверит нуждаемость семьи.

В Московской области детский прожиточный минимум вырастет с 19 677 до 20 642 рублей. Поэтому единое пособие в размере 100% увеличится на 965 рублей в месяц. При этом повышение прожиточного минимума не означает одинакового роста всех пособий, пенсий и зарплат.