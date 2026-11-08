Налоговая: ошибочное уведомление по НДФЛ и взносам исправляют в два этапа

Сначала нужно подать уведомление с неверными реквизитами и суммой 0,00 рубля, а затем направить документ с правильными данными и актуальной суммой.

Уведомление об исчисленных суммах НДФЛ и страховых взносов по форме КНД 1110355 определяет, куда направить средства с ЕНС, напомнило УФНС России по Амурской области. Без уведомления деньги останутся на ЕНС, а обязанность по уплате конкретного налога или взноса не будет считаться исполненной. Зачет проводится не позднее следующего рабочего дня после поступления документа.

НДФЛ, удержанный с 1-го по 22-е число, перечисляют не позднее 28-го числа текущего месяца. Налог, удержанный с 23-го числа по конец месяца, платят до 5-го числа следующего месяца. Для НДФЛ, удержанного с 23 по 31 декабря, срок уплаты — последний рабочий день года.

Страховые взносы перечисляют не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем начисления. Если крайний срок выпадает на выходной или нерабочий праздничный день, его переносят на ближайший рабочий день.

Ошибки в КБК, ОКТМО и КПП могут привести к задвоению сумм и начислению пеней. КБК должен соответствовать виду обязательства, ОКТМО — территории регистрации организации или обособленного подразделения, а КПП — подразделению, по которому возникла обязанность. Расхождения в этих реквизитах также вызывают несоответствия между уведомлениями, РСВ и 6-НДФЛ.