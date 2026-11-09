Селлер хочет заплатить УСН сейчас, а не в 2027 году: эксперт рассказала, как обойти принудительную отсрочку от ФНС

Налоговая может отклонить уведомление по УСН за 9 месяцев из-за льгот маркетплейсов.

ИП направил уведомление по УСН за 9 месяцев 2026 года, но в ответ получил сообщение об ошибке. Код: 0400500000, описание: «Применены меры поддержки по основанию WB/OZON-продавцы».

То есть, предпринимателю подключили льготы по данным от маркетплейса, но ИП готов сейчас платить и не пользоваться льготой.

Как быть с уведомлением – разъяснила эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Разбираться с налоговой не нужно — это не ошибка в уведомлении, а автоматическая реакция системы на примененную к ИП льготу. Постановления Правительства РФ (от 25.08.2026 № 1074 для WB и от 30.09.2026 № 1277 для Ozon) продлили срок уплаты налогов для пострадавших продавцов маркетплейсов, и ИП попал в соответствующий перечень.

Код 0400500000 означает, что уведомление с «обычным» сроком уплаты (28.10.2026) противоречит уже примененной отсрочке, поэтому система закономерно его отклонила.

Оксана Мочалкина «Обнулять и пересылать уведомление не нужно. Статус "требует уточнения" в данном случае не означает, что вы должны что-то исправлять — это техническое сообщение о том, что срок перенесен.»

Также не нужно пересылать файл повторно: он снова придет с тем же кодом. Не следует его обнулять: оно будет так же противоречить примененной отсрочке.

Нужно проверить сальдо ЕНС в личном кабинете — срок уплаты аванса по УСН должен отображаться как 28.10.2027. Если там висит отрицательное сальдо (долг) именно по этому платежу, это повод обратиться в инспекцию.

Что делать ИП, если готовы платить сейчас и не хотят пользоваться льготой.

Официального механизма «отказа» от отсрочки в постановлениях нет — исключение из перечня возможно только по инициативе самого маркетплейса, и обязанности выполнить такую просьбу у него нет.

Но заплатить раньше срока можно. Согласно письму ФНС от 01.10.2026 № ЗГ-35-3/13563@, суммы, уплаченные в период отсрочки, отражаются на ЕНС как переплата.

Но автоматически деньги не пойдут в счет отсроченного аванса до 2027 года — сначала сальдо уйдет на текущие неотсроченные платежи (НДФЛ, ввозной НДС и т.д.). Чтобы направить сумму именно на аванс по УСН за 9 месяцев 2026 г., нужно подать в инспекцию заявление о зачете по форме.

Штрафа за неподачу уведомления нет. ФНС в письме от 28.12.2024 № БВ-4-7/14776 прямо указала, что непредставление уведомления не образует состава правонарушения по п. 1 ст. 126 НК. Пени за период отсрочки также не начисляются.

Для полной безопасности можно направить в ИФНС письменный запрос через личный кабинет (сохранив протокол с кодом 0400500000) и попросить подтвердить, что уведомление не требуется. Письменный ответ инспекции будет основанием для освобождения от ответственности по пп. 3 п. 1 ст. 111 НК.

На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Оксана Мочалкина.