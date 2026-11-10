Три случая, когда после пробития чеков коррекции придется писать пояснения в ИФНС
Чек коррекции сам сообщит налоговой о нарушении, но есть исключения.
Сформированы 30 чеков коррекции за период с 06.05.26 по 27.10.26, ФФД – 1.2.
Эксперт сервиса «Клерк.Консультации» ответила, нужно ли писать пояснение в ФНС.
Отдельно сообщать в ФНС не обязательно, поскольку после внесения поправок (закон № 240-ФЗ от 20.07.2020) чек коррекции сам выполняет роль и подтверждения исправления, и уведомления о нарушении — направлять вдобавок письменное заявление не требуется, если из чека можно установить событие правонарушения.
«Пояснение понадобится только в трех случаях: если корректировки меняют налоговую базу за уже сданные декларации (тогда необходимо делать уточненки с пояснениями), если ФНС пришлет требование, или если чеки пробивались по предписанию налоговой.»
На вопрос ответила эксперт консультаций «Клерка» Оксана Мочалкина.
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