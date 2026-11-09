МВД назвало признаки поддельных штрафов ГИБДД
Поддельный штраф за нарушение ПДД можно выявить по получателю платежа и УИН
Поддельные постановления и квитанции за нарушение ПДД можно распознать по способу доставки и платежным реквизитам, следует из материалов МВД России. Настоящий штраф не направляют по электронной почте или в мессенджере.
В квитанции должен быть указан единственный получатель платежа — «Управление Федерального казначейства». Если вместо него указан счет платежной электронной системы, деньги при оплате поступят мошенникам.
Еще один обязательный реквизит — уникальный идентификатор начисления из 20 или 25 цифр. По УИН можно проверить задолженность в официальных базах. Квитанция без такого идентификатора является поддельной.
При получении мошеннического бланка МВД рекомендует сразу обратиться в правоохранительные органы.
для получения настоящего штрафа? )))