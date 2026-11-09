Курс доллара на 9 ноября 2026 вырос до 82,1386 рубля

Банк России повысил официальные курсы доллара, евро и китайского юаня. Иностранные валюты выросли в цене.

Официальный курс доллара на 9 ноября 2026 года установлен на уровне 82,1386 рубля, следует из данных Центробанка. Предыдущее значение составляло 81,7947 рубля.

Курс евро вырос с 92,1581 до 92,1924 рубля. Официальный курс китайского юаня увеличился с 12,2570 до 12,2651 рубля.

Таблица курсов доллара, юаня и евро к рублю на сегодня, 9 ноября 2026 года:

Валюта Стоимость Доллар США 82,1386 рубля Евро 92,1924 рубля Юань 12,2651 рубля

Курсы доллара и евро Банк России определяет на основе банковской отчетности и сведений цифровых платформ внебиржевых торгов. Юань продолжает торговаться на валютной секции Московской биржи, поэтому его официальный курс рассчитывают по объединенным данным биржевого и внебиржевого сегментов валютного рынка.