Отпуск на новогодние каникулы автоматически продлят

Праздничные дни с 1 по 8 января не входят в продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска. Однако выходные 31 декабря, 9 и 10 января учитываются как обычные календарные дни.

Дни с 1 по 8 января исключаются из продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, сообщил зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Это новогодние каникулы и Рождество Христово, которые относятся к федеральным нерабочим праздничным дням.

«Если в период отпуска работника попал праздничный день, отпуск продлевается. Переносить его в таком случае на какие-то другие рабочие дни специально не нужно — пролонгация автоматическая», — пояснил Машаров. По общему правилу такой порядок распространяется и на региональные праздничные дни.

При отпуске с 31 декабря 2026 года продолжительностью 14 календарных дней восемь праздников с 1 по 8 января в него не войдут. Работник будет отдыхать с 31 декабря по 21 января включительно и должен выйти на работу 22 января. Отпускные начислят только за 14 дней.