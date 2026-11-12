Число кибератак на финсектор выросло на 20% в третьем квартале 2026

Банки, страховщики и биржи столкнулись с 4,2 тыс. атак. Эксперты не ожидают снижения активности хакеров до конца года.

Число атак на финансовый сектор выросло на 20% по сравнению с третьим кварталом 2025 года, оценил системный интегратор «Информзащита». Показатель за июль-сентябрь оказался на 10–12% выше среднеквартальных значений первого полугодия 2026 года.

За девять месяцев число критичных инцидентов увеличилось в 2,4 раза, сообщили в компании «Солар». Количество подтвержденных инцидентов выросло на 38%, до 31,7 тыс. Летом клиенты Т-Банка, Сбербанка, Альфа-банка и ПСБ сообщали о перебоях в работе приложений, сайтов и личных кабинетов.

Наибольший рост показали фишинг и социальная инженерия: их доля увеличилась на 35 п. п., до 75%. Доля вредоносного ПО с удаленным доступом выросла на 11 п. п., до 46%, шифровальщиков и атак на цепочки поставок — на 10 п. п., до 25% и 30% соответственно.

Организация атак становится дешевле из-за продажи и аренды готового вредоносного ПО, а ИИ ускоряет подготовку и масштабирование кампаний. В четвертом квартале эксперты не ожидают снижения числа атак: в конце года простой систем особенно опасен из-за закрытия отчетности и бюджетов, а также роста платежной нагрузки.